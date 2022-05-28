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Чалый об отсутствии в составе сборной России: «Мне объяснили, что это такая политика Минспорта»

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Чемпион Европы среди юниоров в беге на 400 метров с барьерами Тимофей Чалый прокомментировал свое отсутствие в составе сборной России в 2022 году.

«Мне объяснили, что это такая политика Минспорта — не включать в сборную тех, кто не выступал на определенных стартах. Но на мне особо это не отразилось. Красноярск, например, сборы оплатил. Мне кажется, меня отстаивали, но если такая политика, то бюрократическую машину не перешагнуть. Сначала я расстроился, а потом принял ситуацию как есть», — цитирует РИА Новости Чалого.

В 2022 году Чалый впервые выступил на командном чемпионате России в Сочи. 28-летний российский легкоатлет выиграл в беге на 400 метров, преодолев дистанцию за 50,53 секунды.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220528/chalyy-1791408340.html
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