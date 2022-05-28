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Шубенков выиграл в беге на 110 метров с барьерами на командном чемпионате России в Сочи

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Чемпион мира Сергей Шубенков победил на командном чемпионате России в Сочи в беге на 110 метров. На предварительном этапе легкоатлет финишировал первым и показал время 13,62 секунды. В финальном этапе Шубенков также пришел к финишу первым и улучшил свой результат (13,59 секунд)

Вторым в беге на 110 метров с барьерами финишировал Константин Шабанов (13,78), третьим закончил дистанцию Филипп Шабанов (13,98).

Командный чемпионат России в Сочи стал первым турниром для Шубенкова после травмы ноги. 3 августа российский легкоатлет на разминке перед выступлением в предварительном забеге на Олимпиаде в Токио усугубил травму ахиллова сухожилия.

31-летний спортсмен становился чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами в 2015 году и дважды побеждал на чемпионатах Европы.

Сергей Шубенков
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