Шубенков выиграл в беге на 110 метров с барьерами на командном чемпионате России в Сочи

Чемпион мира Сергей Шубенков победил на командном чемпионате России в Сочи в беге на 110 метров. На предварительном этапе легкоатлет финишировал первым и показал время 13,62 секунды. В финальном этапе Шубенков также пришел к финишу первым и улучшил свой результат (13,59 секунд)

Вторым в беге на 110 метров с барьерами финишировал Константин Шабанов (13,78), третьим закончил дистанцию Филипп Шабанов (13,98).

Командный чемпионат России в Сочи стал первым турниром для Шубенкова после травмы ноги. 3 августа российский легкоатлет на разминке перед выступлением в предварительном забеге на Олимпиаде в Токио усугубил травму ахиллова сухожилия.

31-летний спортсмен становился чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами в 2015 году и дважды побеждал на чемпионатах Европы.