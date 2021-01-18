CAS рассмотрит апелляцию Шустова 25 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил дату рассмотрения апелляции чемпиона Европы 2010 года в прыжках в высоту россиянина Александра Шустова на решение о его дисквалификации. Слушания состоятся 25 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба CAS.

36-летний Шустов был признан виновным в использовании запрещенной субстанции или запрещенного метода. Дисквалификация россиянина отсчитывается с 5 июня 2020 года и будет длиться до 4 июня 2024 года.

Результаты спортсмена в период с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года будут аннулированы.

Напомним, что Шустов является чемпионом Европы (2010), чемпионом России (2010), а также серебряным призером национального первенства (2011).

Легкоатлет завершил спортивную карьеру в 2017 году.