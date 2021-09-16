Бывший тренер Мо Фара проиграл в суде апелляцию по поводу четырехлетней дисквалификации

Знаменитый американский тренер по бегу на длинные дистанции Альберто Салазар не сумел добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмены или сокращения срока своей дисквалификации.

Вердикт суда по итогам слушаний, которые состоялись еще в марте, подтвердил четырехлетнее отстранение за распространение допинга и вмешательство в процесс допинг-контроля Салазара и его помощника врача-эндокринолога Джеффри Брауна. Оба лишены возможности работать в спорте с октября 2019 года. Это привело к закрытию проекта «Орегон», который был создан Альберто при поддержке компании Nike и считался одной из самых успешных тренировочных площадок для элитных стайеров и марафонцев.

В «Орегоне» тренировались олимпийские чемпионы Мо Фара, Сифан Хассан и многие другие звездные спортсмены. Однако никто из них не был дисквалифицирован в связи с «делом Салазара». Тренера и Джеффри Брауна обвиняли в том, что на основе разрешенного препарата L-карнитин они разработали смесь, повышающую уровень тестостерона, и якобы настаивали на ее применении спортсменами в виде запрещенных внутривенных инъекций. Кроме того, Салазар испытывал тестостероновую мазь на своих сыновьях (которые не являются спортсменами) с целью выяснить, в каких дозах средство ловится допинг-контролем, а в каких — нет. Свою вину специалист по-прежнему отрицает.