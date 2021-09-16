Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике, информирует агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники в сборной России и Всероссийской федерации легкой атлетике (ВФЛА).

40-летний Борзаковский возглавлял сборную России с 6 февраля 2015 года, когда стал исполняющим обязанности. Главным тренером он был назначен приказом министра спорта РФ от 6 апреля.

Почти весь этот период российская атлетика находилась под санкциями (за многочисленные нарушения антидопинговых правил), а спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Под руководством Борзаковского российские легкоатлеты завоевали 4 медали (две золотые, одну серебряную, одну бронзовую) на чемпионате мира 2015 года, 6 наград (одну золотую, пять серебряных) — на чемпионате мира-2017, еще 6 (две золотые, три серебряные, одну бронзовую) — на чемпионате мира-2019.

На Олимпийских играх в Токио сборная России выиграла две медали — золотую (Мария Ласицкене) и серебряную (Анжелика Сидорова).