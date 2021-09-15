Тимановская рассказала, что была не согласна с результатами выборов президента в Белоруссии в 2020 году

Легкоатлетка Кристина Тимановская в своем Instagram рассказала, что в 2020 году была не согласна с результатами выборов президента в Белоруссии и действиями власти по отношению к протестующим.

«Я была не согласна ни с результатами выборов, ни с поведением власти и высказалась в инстаграм. За что тут же попала в черный список министерства. Дальше по наклонной: звонки, угрозы, запреты на выезды, лишение премий. Тогда мне четко и понятно объяснили: хочешь ехать на Олимпиаду — молчи. И я послушалась. Да, неприятно об этом писать. Но правда в том, что я испугалась, как и многие другие. И да, я просто хотела бежать на своей первой Олимпиаде. Не знаю, сейчас я думаю, что может быть эти мои сториз в Токио — это то, что я копила весь год и то, что так старательно удерживала внутри себя. Потому что по сути федерация легкой атлетики и ее отношение к спортсменам — это тоже самое, что и режим только в мини-варианте. Мне же приказали — молчи, а то не поедешь. И вот я доехала же. Значит, уже могу, наконец, сказать то, что думаю», — написала легкоатлетка.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 м и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего ее решили вывезти из Токио.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву