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Допинг

Бывший рекордсмен мира в полумарафоне дисквалифицирован на четыре года

17:36

Бывший рекордсмен мира в полумарафоне Абрахам Киптум из Кении отстранен на четыре года. Как сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit, дисциплинарная комиссия наказала 30-летнего кенийского легкоатлета за нарушения в его биологическом паспорте.

Срок дисквалификации отсчитывается с 28 апреля 2019 года. Тогда было выявлено нарушение в ходе проверки биологического паспорта спортсмена перед Лондонским марафоном, к старту в котором его не допустили. Комиссия выяснила, что Киптум в ходе подготовки использовал запрещенные вещества или методы.

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