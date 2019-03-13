Бывшая украинская бегунья Погребняк включена в список кандидатов сборной России

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский сообщил, что бегунья Наталья Погребняк включена в список кандидатов в сборную. Спортсменка в январе вышла замуж за легкоатлета Дмитрия Сорокина, после чего сменила украинское гражданство на российское.

- Погребняк включена в резервный состав сборной России в соответствии с утвержденными критериями, - приводит ТАСС слова Борзаковского.

31-летня Погребняк специализируется на беге на 100 и 200 метров. В январе она получила разрешение выступать на всероссийских соревнованиях. Ее высшее достижение в карьере - шестое место в эстафете на Олимпиаде-2016 в эстафете 4 по 100 метров в составе украинской команды.