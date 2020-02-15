Бывший мировой рекордсмен в прыжках с шестом Сергей Бубка поздравил шведа Армана Дюплантиса, который установил новый мировой рекорд на турнире в шотландском Глазго. Он на один сантиметр (6,18 метра) превзошел свое же собственное достижение недельной давности.

— Арман Дюплантис улучшил свое достижение до 6,18 метра в Глазго! Великолепный прыжок. Мои поздравления молодому таланту и его родителям. Поднимай планку!, — написал Бубка в Twitter.