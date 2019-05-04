Британская бегунья Линси Шарп заявила, что ей угрожали смертью после ее комментариев о бегунье из ЮАР Кастер Семене.

- Я получала угрозы смерти. Угрожали убить членов моей семьи, и это не та ситуация, в которой я хотела бы быть, - цитирует Шарп ВВС. - Очень жаль, что такое происходит.

Ранее Семеня проиграла судебное дело об уровне тестостерона у спортсменок, которые могут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Семени на ограничение уровня гормона у женщин, занимающихся бегом. Легкоатлетка посчитала это решение дискриминационным.

Шарп до этого заявила, что ей тяжело мириться с ситуацией с Семеня.

- Я ни в коем случае не схожу с ума по этому поводу, просто для всех это были долгие 11 лет, - заявила британка, говоря о карьере спортсменки из ЮАР. - Я знаю Кастер с 2008 года и знаю эту ситуацию 11 лет. Конечно, она не получает выгоду от этой ситуации, но это не значит, что я против нее или мы против них.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) планирует ввести правило, которое позволит спортсменкам с повышенным тестостероном соревноваться на турнирах только при условии приема лекарств, предназначенных для снижения уровня этого гормона.

До этого в СМИ появлялась информация, что в организме Семени были обнаружены яички.