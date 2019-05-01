Двукратная Олимпийская чемпионка в беге, южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня проиграла судебное дело об уровне тестостерона у спортсменок, которые могут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Семени на ограничение уровня гормона у женщин, занимающихся бегом. Легкоатлетка посчитала это решение дискриминационным.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) планирует ввести правило, которое позволит спортсменкам с повышенным тестостероном соревноваться на турнирах только при условии приема лекарств, предназначенных для снижения уровня этого гормона.
Ранее в СМИ появлялась информация, что в организме Семени были обнаружены яички.