Двукратная Олимпийская чемпионка в беге, южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня проиграла судебное дело об уровне тестостерона у спортсменок, которые могут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Семени на ограничение уровня гормона у женщин, занимающихся бегом. Легкоатлетка посчитала это решение дискриминационным.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) планирует ввести правило, которое позволит спортсменкам с повышенным тестостероном соревноваться на турнирах только при условии приема лекарств, предназначенных для снижения уровня этого гормона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в организме Семени были обнаружены яички.

BREAKING: Caster Semenya loses appeal against rules designed to decrease naturally high testosterone levels in some female runners. – The Associated Press (@AP) 1 мая 2019 г.



