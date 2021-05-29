Борзаковский сообщил, что Ласицкене совсем скоро восстановится после травмы

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский сообщил, что чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене совсем скоро должна восстановиться после травмы и продолжить подготовку к Олимпиаде в Токио.

«Да, Маша получила небольшую травму и находится сейчас под контролем врачей. Я думаю, что в ближайшее время она полностью восстановится, и все будет нормально. До Олимпийских игр еще достаточно много времени, чтобы быть в хорошем состоянии», — цитирует Борзаковского ТАСС.

29 мая Ласицкене планировала принять участие в турнире «Кубок Федерации» в Сочи, 1 июня — на турнире во французском Монтре, 8 июня — в финском Турку, 11 июня — в командном чемпионате России в Брянске.

В летнем сезоне Ласицкене приняла участие в двух стартах. 21 мая она заняла 7-е место на турнире в Дассау (Германия) с результатом 1,80 метра, 23 мая россиянка стала 4-й на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде (Великобритания) с результатом 1,88 метра.