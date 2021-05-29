Победитель этапа Бриллиантовой лиги в Дохе Иванюк рассказал, что столкнулся с проблемами из-за погоды в Катаре

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал, что погодные условия в Дохе (Катар) доставили ему проблемы во время выступления на этапе Бриллиантовой лиги.

«Я испытываю смешанные чувства после этого успеха, ожидал от себя борьбы за первое место, но к такой погоде был не очень готов. Выступать при температуре 38 градусов жары и разминаться при плюс 40 очень непривычно. Все было не так, как на чемпионате мира, когда на стадионе работали мощные увлажнители. Именно из-за этого у меня немного не заладились прыжки вначале, да и другие ребята тоже оказались не совсем готовы к такой погоде», — цитирует ТАСС Иванюка.

Спортсмен отметил, что во время соревнований испытал что-то похожее на тепловой удар.

«Мне приходилось выдавливать из себя результат, я выступал в состоянии некоего теплового удара, когда ноги были в порядке, а голова — не совсем. Поэтому приходилось бороться не только с соперниками, но и со своей головой», — добавил Иванюк.

Россиянин одержал победу на этапе в Дохе, показав результат 2,33 метра. Второе место занял представитель Катара Мутаз Баршим (2,30 м), третьим стал украинец Андрей Проценко (2,27 м).

Иванюк выступит на следующем этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия) 10 июня.