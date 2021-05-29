Шубенков выиграл первый старт олимпийского сезона

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выиграл Кубок Федерации в Сочи. Его результат 13,29 секунды.

Второе место по итогам забега занял Артем Макаренко (13,64 секунды), третье — Семен Манаков (14,04).

Лучший результат сезона в мире принадлежит действующему чемпиону мира американцу Гранту Холлоуэю (13,07).

Кубок Федерации — первый старт олимпийского сезона.