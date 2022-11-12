Борзаковский — о забеге в «Лужниках»: «Со мной бороться бесполезно. Губерниев пешком прошел дистанцию»

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский в разговоре с «СЭ» напомнил о медийном забеге, который прошел летом в «Лужниках».

— Летом на соревнования по легкой атлетике приглашали Трусову, Губерниева, Нагорного в «Лужники». Идут ли такие события на пользу легкой атлетике?

— Конечно! У нас был даже там такой медийный забег, в котором я сам принимал участие с друзьями, Денис Глушаков, Леша Ягудин там были тоже. По-моему, получилось неплохо. Конечно, это было сделано для популяризации легкой атлетики. Огромное спасибо за это всем сотрудникам и руководству ВФЛА, Москомспорту и федеральному спортивному телеканалу, который транслировал соревнования в прямом эфире. Многие смотрят и отдают детей в легкую атлетику, это не может не радовать. Задача федерации — развивать наш вид спорта внутри страны. Мы ни в коем случае не забываем про профессиональный спорт, начиная с детско-юношеского, чтобы росла преемственность, чтобы ребята доросли до взрослой сборной команды и в любой момент, когда это понадобится, вышли на международную арену.

— Если говорить про тот забег в «Лужниках», то, учитывая ваше профессиональное прошлое, не кажется ли, что это было немного нечестно? Соревноваться же надо было со сноубордистом, гребцом-комментатором, фигуристом, гимнастом.

— Ну это же было больше шоу, здесь не было задачи выиграть, была задача — популяризировать. Они все понимали, что со мной бороться было бесполезно. Вы же видели забег, Губерниев вообще пешком прошел дистанцию. У каждого была своя задача. Конечно, я как легкоатлет должен был выиграть эти соревнования. Поэтому это нормально.