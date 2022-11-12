Юрий Борзаковский: «Нужно быть готовым вернуться на международную арену в любой момент»

Интервью олимпийского чемпиона об изоляции в мировом спорте и футбольной Медиалиге.

С 10 по 12 ноября в Адлере РФС провел крупнейший в России фестиваль адаптивного футбола для людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля». Одним из ведущих церемонии закрытия стал олимпийский чемпион и спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский, с которым корреспондент «СЭ» пообщался прямо на мероприятии — о Медиалиге, возвращении на международную спортивную арену и даже о Дмитрии Губерниеве.

Легкая атлетика не нуждается в таком турнире, как Медиалига

— Как вы оказались на турнире «Стальная воля», и как он вам?

— Я вхожу в комитет по социальной ответственности в РФС. Это уже не первое мероприятие, которое проходит с моим участием. Приглашает меня Алексей Геннадьевич Смертин. Хочется ему сказать отдельное спасибо от себя лично и от участников данного соревнования, потому что футбол объединяет. Именно Алексей сделал эти соревнования возможными, это большое подспорье для развития адаптивного футбола. Это не может не радовать, и это очень важно для поддержки ребят с ограниченными возможностями.

— Продолжая говорить о футболе, но уже чуть о другом: вы постоянный участник команды «Наши парни» или нет?

— С одной стороны, я постоянный участник, меня всегда пишут в составе. Но я не всегда могу приезжать в силу своей занятости. К примеру, даже на этом мероприятии я буду находиться до понедельника, а матчи — в воскресенье. Медийная лига — это все-таки не контрактный турнир. Здесь некий карт-бланш, в том числе и в мою сторону. А так я всегда готов помочь команде, они это знают.

— Удивляет ли вас феномен популярности Медиалиги? И возможно ли создать что-то подобное в легкой атлетике?

— В этом году мы уже создали серьезную серию стартов «Королева российского спорта», она состояла из 18 этапов в летнем сезоне. Призовые места на каждом этапе оплачивались каждому спортсмену. Сильнейшие отбирались на Всероссийскую Спартакиаду, которая проходила под эгидой Министерства спорта РФ. В серию входили и чемпионат России, и Кубок страны. Создание этой серии — большой шаг вперед. Спортсмены и тренеры остались очень довольны, ведь этим летом никто не мог выезжать за рубеж.

Со мной соревноваться было бесполезно. Губерниев пешком дистанцию прошел

— Летом на соревнования по легкой атлетике приглашали Трусову, Губерниева, Нагорного в «Лужники». Идут ли такие события на пользу легкой атлетике?

— Конечно! У нас был медийный забег, в котором я сам принимал участие с друзьями. Денис Глушаков, Леша Ягудин там тоже были. По-моему, получилось неплохо. Конечно, это сделано для популяризации легкой атлетики. Огромное спасибо за это всем сотрудникам и руководству ВФЛА, Москомспорту и федеральному спортивному телеканалу, который транслировал соревнования в прямом эфире. Многие смотрят и отдают детей в легкую атлетику, это не может не радовать. Задача федерации — развивать наш вид спорта внутри страны. Мы ни в коем случае не забываем профессиональный спорт, начиная с детско-юношеского, чтобы росла преемственность, чтобы ребята дошли до взрослой сборной команды и в любой момент, когда это понадобится, вышли на международную арену.

Дмитрий Губерниев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Если говорить про тот забег в «Лужниках», то, учитывая ваше профессиональное прошлое, не кажется ли, что это было немного нечестно? Соревноваться же надо было со сноубордистом, гребцом-комментатором, фигуристом, гимнастом.

— Ну это же было больше шоу, здесь не было задачи выиграть, была задача — популяризировать. Все понимали, что со мной бороться было бесполезно. Вы же видели забег, Губерниев вообще пешком прошел дистанцию. У каждого была своя задача. Конечно, я как легкоатлет должен был выиграть эти соревнования. Поэтому это нормально.

«Ледниковый период» для меня — тяжело

— Вы говорили, что хотели бы видеть и других фигуристов на соревнованиях по легкой атлетике. А сами принять участие, например, в «Ледниковом периоде» не хотели бы?

— Я на коньках практически никогда не катался. Для меня это тяжело. Нужно научиться для начала кататься, встать на коньки, после этого уже можно будет понять, принимать участие или нет. Травмироваться, конечно, не хочется, но для популярности нашего вида спорта это было бы интересно.

— Наши легкоатлеты живут в частичной изоляции уже несколько лет. На международных стартах выступало ограниченное количество спортсменов. Как за эти годы изменилась российская легкая атлетика? Как повлияла изоляция на легкую атлетику?

— Ребятам тяжело. Здесь не позавидуешь им, потому что они не могут реализовать себя на мировой арене. Их допускали к соревнованиям только в нейтральном статусе, последнее большое выступление у них было в Токио в 2021 году на Олимпийских играх, до этого стартовали на чемпионате мира. Да, в нейтральном статусе они выступают без флага, но все прекрасно знают, из какой они страны. Все знают, что они россияне. Пока непонятно, что будет дальше. Речь о восстановлении членства нашей федерации в World Athletics. Этот вопрос будут рассматривать на совете WA в конце месяца.

Мария Ласицкене. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Как может повлиять изоляция на весь наш спорт?

— Легкоатлеты уже живут в этих реалиях. Спортсменам других видов спорта такие условия пока тяжело принимать. В любом случае нужно продолжать тренироваться, соревноваться, пока внутри страны. Если есть возможность, то и за рубежом. При этом нужно быть готовым в любой момент выйти на международную арену и показать себя.

— Давайте представим, что наших спортсменов начинают допускать до международных стартов. Вернется ли российская легкая атлетика вместе со всеми другими видами спорта или продолжится так, как это было в последние годы?

— Это все будет зависеть от того, восстановят ли членство нашей федерации или нет. Очень надеюсь, что мы вернемся в нашу большую олимпийскую семью.