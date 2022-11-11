Чемпионат Европы-2026 по легкой атлетике пройдет в английском Бирмингеме

Чемпионат Европы 2026 года по легкой атлетике пройдет в английском Бирмингеме, сообщает сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EA).

Соревнования будут проходить на новом стадионе «Александр», который был местом проведения Игр Содружества?2022.

Другим претендентом на право организовать турнир была столица Венгрии — Будапешт.

Великобритания впервые получила право провести летнее европейское первенство, турниры проводятся с 1934 года. Бирмингем ранее принимал чемпионаты Европы и мира в помещении.