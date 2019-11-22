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Борзаковский, Купцова и Тарасенко являются кандидатами на пост и. о. президента ВФЛА

13:32
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Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики в субботу выберет исполняющего обязанности президента ВФЛА. Президиум будет выбирать временного руководителя из трех кандидатов: Юрия Борзаковского, Марины Купцовой и Юлии Тарасенко, сообщает ТАСС.

Заседание ВФЛА пройдет в Олимпийском комитете России, на нем будет приниматься решение о приостановки деятельности президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7179199

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