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Сегодня, 16:12

Агент Шубенкова объяснил отсутствие спортсмена в списке нейтральных атлетов

Анна Горшкова
Корреспондент

Агента легкоатлета Сергея Шубенкова Павел Воронков прокомментировал отсутствие спортсмена в списке нейтральных атлетов.

«Отсутствие Шубенкова в списке обладателей нейтрального статуса ни о чем не говорит, — цитирует Воронкова ТАСС. — Человек позже других отправил заявку, да и зимний сезон он традиционно пропускает. Поэтому международная федерация и не очень торопится рассматривать его заявку».

Ранее международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) одобрила заявки 22 российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в 2022 году.

Источник: https://tass.ru/sport/13499047
Сергей Шубенков
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