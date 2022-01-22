Агент Шубенкова объяснил отсутствие спортсмена в списке нейтральных атлетов

Агента легкоатлета Сергея Шубенкова Павел Воронков прокомментировал отсутствие спортсмена в списке нейтральных атлетов.

«Отсутствие Шубенкова в списке обладателей нейтрального статуса ни о чем не говорит, — цитирует Воронкова ТАСС. — Человек позже других отправил заявку, да и зимний сезон он традиционно пропускает. Поэтому международная федерация и не очень торопится рассматривать его заявку».

Ранее международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) одобрила заявки 22 российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в 2022 году.