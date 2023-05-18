Белорусская федерация заявила 29 спортсменов на командный чемпионат России по легкой атлетике

Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) подала предварительную заявку на участие 29 своих спортсменов в командном чемпионате России, сообщает ТАСС.

Как отмечает источник, в основной список вошли 20 легкоатлетов, в запасной — 9.

В основной список включены спринтеры Светлана и Виталий Парахонько, Янина Луценко, Руслана Романовская и Юрий Заболотный, прыгунья в высоту Карина Демидик, прыгун в длину Артем Гурин, толкатели ядра Алена Дубицкая и Елена Трус, метатели диска Евгений Богуцкий и Владислав Пучко, метатели молота Юрий Васильченко, Александр Шиманович, Анастасия Маслова и Елена Соболева, метатели копья Алексей Котковец, Татьяна Холодович и Павел Сосимович, прыгуны тройным Виолетта Скворцова и Максим Нестеренко.

Также в БФЛА заявили, что вопрос участия в турнире спортсменов из запасного списка будет решен позднее.

Командный чемпионат России по легкой атлетике состоится с 24 по 25 мая в Сочи.