Бегун Киселев рассказал, как получил флажок от РУСАДА

Чемпион России в марафоне Степан Киселев в Instagram рассказал, что получил флажок от РУСАДА за пропуск внесоревновательного допинг-теста. Киселева не оказалось на месте в заключительный день его сбора в Терсколе в Кабардино-Балкарии. Допинг-офицер поставил флажок, за три флажка в течение одного года следует дисквалификация.

— Тут только моя вина, — написал Киселев в сториз Instagram. — Спортсмены, будьте бдительны до мелочей. Мой косяк в том, что я уехал до окончания окна, которое стоит с 6:00 до 7:00 (система не позволяет поставить окно на 5:00). В этом случае я должен был поставить «в пути» и конечный пункт, но так как Московский полумарафон еще под вопросом, я не знаю где остановлюсь. В Москве или поеду дальше в Чебоксары. Вот такая хрень. Теперь буду полгода жить в испуге и ждать визита допинг-офицера в любой момент. (Наталья Марьянчик)