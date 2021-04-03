Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России Евгения Загорулько.

«Был знаком с ним еще по сборной команде СССР. Женя был на Олимпиаде 1980 года, подготовил Тамару Быкову, она стала серебряным призером. И до этого, и после этого — ряд олимпийских чемпионов: Елесина, Сильнов и его победы с другими спортсменами, которые выступали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх», — сказал Балахничев «СЭ».

Валентин Балахничев считает неоспоримой заслугу Евгения Загорулько в развитии высоты в Российской Федерации.

«Он продолжил школу высотников СССР. Таких тренеров в России больше не будет. Это последний из могикан, который прошел школу Советского Союза и Российской Федерации. Очень переживаю. Это невосполнимая потеря для российской легкой атлетики», — добавил Балахничев.

Евгений Загорулько скончался в ночь с пятницу на субботу, 3 апреля, в возрасте 78 лет. В пятницу ученик тренера, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.

(Екатерина Звенигородская)