Сильнов: «Загорулько, скорее всего, похоронят на Звенигородском кладбище»

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов отметил, что заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько, скорее всего, будет похоронен на Звенигородском кладбище в понедельник.

Загорулько скончался в ночь на субботу в возрасте 78 лет.

«Пока точно неизвестно, но, скорее всего, Евгений Петрович будет похоронен в понедельник на Звенигородском кладбище в Одинцовском районе. Там похоронены его бабушка, мама. Об этом я говорил с его дочерью и сыном. Мне звонили люди, было предложение похоронить там, где сейчас хоронят всех олимпийцев. Также был вариант с Ваганьковским кладбищем, но семья посоветовалась и решила по-своему, это их право», — цитирует «РИА Новости» Сильнов.

?Самыми известными учениками Загорулько, помимо Сильнова, являются олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Тамара Быкова, Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Анна Чичерова, Вячеслав Воронин, Александр Шустов, Данил Лысенко.