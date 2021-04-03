Светлана Журова выразила соболезнования по поводу смерти Загорулько

Депутат Государственной Думы Светлана Журова отреагировала на новость о смерти заслуженного тренера Российской Федерации по легкой атлетике Евгения Загорулько.

«Выражаю глубочайшие соболезнования. Всегда была близка с легкой атлетикой, конечно, была знакома и с Евгением. Знала его, как величайшего тренера, воспитавшего плеяду спортсменов. Он — тренер с большой буквы. Если бы я у него тренировалась, то видели бы меня сейчас прыгающей в высоту или длину. Тяжело прощаться с такими значимыми людьми», — сказала «СЭ» Журова.

Евгений Загорулько скончался 3 апреля в возрасте 78 лет. В пятницу ученик тренера олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.

(Елизавета Денисова)