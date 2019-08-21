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Бакулин оспорит восьмилетнюю дисквалификацию, если найдет деньги

15:25
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Российский ходок Сергей Бакулин намерен оспорить решение ИААФ о его дисквалификации на восемь лет, сообщает ТАСС. Срок дисквалификации отсчитывается с 3 апреля 2019 года. Все его результаты с 20 мая 2018 по 3 апреля 2019 года аннулированы.

— У меня очень большое желание оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде, но все упирается в финансы, — цитирует ТАСС Бакулина. — Если в ближайшее время не найду средства, то опротестовывать не буду. Пока сумма для меня неподъемная, но надежда умирает последней, у меня еще есть 21 день. Надо еще проконсультироваться с экспертами, потому что не во всем еще разобрались, есть путаница в показаниях экспертов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6783431

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