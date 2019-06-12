Андрей Сильнов планирует приостановить свои полномочия в ВФЛА

Олимпийский чемпион и первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов в интервью "СЭ" заявил, что планирует приостановить свои полномочия в федерации из-за обвинений в употреблении допинга.

– В связи с предъявленными вам обвинениями вы собираетесь временно покинуть свой пост первого вице-президента ВФЛА?

– Конечно, я ни в коем случае не хочу бросать тень на федерацию, - сказал Сильнов. - Наша легкая атлетика и так сейчас находится в крайне сложной ситуации. Я очень переживаю за спортсменов и ни в коем случае не собираюсь им в чем-то мешать. Идя на выборы президента в 2016 году, я не мог даже предположить, что даже если я кристально чист, все так обернется. У меня не было и нет в себе никаких сомнений. Иначе, поверьте, я бы ни за что не подавал свою кандидатуру. Но сейчас, даже если эти обвинения ничем не доказаны, до конца разбирательств я планирую приостановить свои полномочия в ВФЛА. В ближайшее время мы это решение оформим. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Андрея Сильнова - здесь.