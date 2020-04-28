«А кто читал Конституцию от корки до корки»? Шубенков заступился за Исинбаеву

Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков признался, что по-прежнему очень уважительно относится к Елене Исинбаевой. Напомним, двукратную олимпийскую чемпионку сильно критиковали в интернете, когда она, будучи членом рабочей группы по поправкам в Конституции, призналась, что прочитала ее впервые.

— Изменилось ли за последние годы ваше отношение к Елене Исинбаевой? За политику ей много достается.

— Нет. Она суперзвезда, оказалась в верхах — это естественно. Что она в политике — не согласен. Она не депутат и чиновник. Только в МОК.

— Она в рабочей группе по поправкам в Конституции.

— Там кого только нет. Вот над ней из-за этого многие смеются. А в чем смех? Что она вошла в эту группа? Так идея же и была в том, чтобы набрать людей из разных слоев общества — музыкантов, актеров, космонавтов. Чтобы они что-то высказали, предложили. А что человек там впервые прочитал Конституцию — это нормально. Ну давайте честно: кто ее читал от корки до корки? Вы читали? Если бы не учеба в универе, и я бы не читал.

— Отдаете отчет, что если пойдете в политику, и вас уничтожат в интернете?

— Да. Поэтому не хочу туда идти. Но ситуации в жизни бывают разные. Допускаю, что пойти придется. (Владимир Иванов)