22-летний легкоатлет сборной России скончался во время тренировки в Омске

Мастер спорта РФ в беге на 60 и 110 м с барьерами, легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко умер во время тренировки в Омске, сообщает SuperOmsk со ссылкой на пресс-службу местного Минспорта.

По информации источника, 22-летний спортсмен мог скончаться из-за проблем с сердцем, возникших на фоне высокой температуры воздуха. Официальная причина летального случая пока не сообщается.

В последнее время Маляренко готовился к новым спортивным достижениям на базе «Омского областного центра спортивной подготовки».

Маляренко — чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019), а также серебряный призер Спартакиады учащихся России (2015).