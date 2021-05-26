Получивший нейтральный статус легкоатлет Акименко не выступит на турнире в Дохе

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе 28 мая.

В субботу, 22 мая, 25-летний россиянин получил нейтральный статус — Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила, что одобрила заявки 23 российских легкоатлетов.

«Организаторы сообщили, что в соревнованиях по прыжкам в высоту могут участвовать не более 10 спортсменов, — приводит ТАСС слова менеджера спортсмена Павла Воронкова. — Список участников был сформирован заранее, на сегодняшний день нет ни одного отказа».

28 мая в Дохе выступит обладатель лучшего результата сезона в мире (2,37 метра) в прыжках в высоту Илья Иванюк, завоевавший на ЧМ-2019 в Дохе бронзовую награду. Иванюк имеет нейтральный статус с 30 апреля. Тогда же получила допуск и другая участница катарского этапа Бриллиантовой лиги — Анжелика Сидорова, занявшая на ЧМ-2019 в прыжках с шестом первое место.

Акименко планирует выступить на этапах Бриллиантовой лиги во Флоренции (10 июня) и Монако (9 июля). Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.