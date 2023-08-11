Еще одна легкоатлетка перебрала с тестостероном. Чемпионку мира не пускают на главный турнир года

Год назад у доминиканской бегуньи Фиордолисы Кофил не было проблем с мужскими гормонами, но сейчас ей закрыли дорогу в Будапешт.

19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Команды-участницы уже сформированы. Однако за неделю до стартов выяснилось, что сборная Доминиканской Республики полетит в столицу Венгрии не своим сильнейшим составом. Не оказалось в списке 22-летней Фиордолисы Кофил. Проблема не в травме или слабых результатах, а в гормонах спортсменки.

Новые правила

Фиордолисе 22 года, но она уже является чемпионкой мира. Это случилось год назад на соревнованиях в США в смешанной эстафете 4 по 400 метров. Кофил бежала на заключительном четвертом этапе. На свои 400 метров она отправлялась второй, отставая от американки Кеннеди Саймон. Но свою задачу доминиканка выполнила на отлично, вырвав золото, а хозяйки чемпионата вообще откатились на третью строчку — Саймон также обогнала Фемке Бол из Нидерландов. Эта победа стала для сборной Доминиканской Республики единственной на том чемпионате.

В финале личного забега на 400 метров в США Фиордолиса заняла шестое место. В тот же год легкоатлетка вместе с партнерами по команде взяла золото на Ибероамериканском чемпионате в забеге 4 по 100 метров. На девушку обратили внимание в компании Adidas, которая подписала с ней контракт.

Кофил — уже состоявшаяся звезда, но в заявке из восьми спортсменов Доминиканской Республики, которые примут участие в чемпионате мира-2023, ее не оказалось. Сама Фиордолиса пока не сообщает причину. Однако несколько источников подтвердило, что проблема в том, что уровень тестостерона легкоатлетки превышает норму. О каких цифрах идет речь — не сообщается.

Почему год назад все было нормально, а сейчас вызвало вопросы? Вероятно, причина в изменившихся правилах. C 31 марта этого года World Athletics требует от женщин с повышенным уровнем тестостерона и гормональными отклонениями проходить медицинские процедуры с уровнем тестостерона ниже 2,5 наномоля на литр крови в течение 24 месяцев. Только так можно получить право участвовать в женских соревнованиях под эгидой организации. Год назад эта планка была на уровне 5 наномолей.

Кастер Семеня. Фото AFP

Дело Семени

Обычный показатель тестостерона у женщин составляет 0,12-1,79 наномоля на литр. Международная федерация легкой атлетики (тогда IAAF) впервые установила норму для участия в женских соревнованиях в 2011 году. На тот момент уровень тестостерона не должен был превышать 10 наномолей на литр, что очень много.

Причиной изменений в правилах стало дело южноафриканской бегуньи Кастер Семени. После победы на дистанции 800 метров на ЧМ-2009 в Берлине стали возникать вопросы по поводу гендера легкоатлетки. IAAF решила провести тест на проверку пола Семени. Результаты этого теста не обнародованы, но Кастер продолжила выступать, взяв серебро ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 (в связи с допинговой дисквалификацией россиянки Марии Савиновой южноафриканке достались золотые медали).

Когда в 2011-м IAFF ввела первую норму тестостерона, результаты Семени упали. Чтобы вписаться в 10 наномолей, ей приходилось прибегать к медицинской терапии. Кастер уже не собиралась на Олимпиаду-2016, но легкоатлеток с гормональными особенностями оказалось немало. Одна из таких — Дьюти Чанд из Индии — пошла судиться за свои права в CAS и выиграла дело. В итоге Кастер в Рио завоевала свое второе олимпийское золото на 800-метровке.

Южноафриканка хотела бы выступить на Олимпиаде в Токио, но в 2019-м Международная федерация с помощью исследований доказала, что женщины с гиперандрогенизмом имеют преимущество над соперницами на дистанции от 400 метров до мили. В результате была введена новая норма — до 5 наномоль на литр, которую в этом году снизили до 2,5.

Фиордалиса Кофил. Фото Global Look Press

Борьба в судах

Нынешний недопуск Фиордолисы Кофил не означает конца карьеры 22-летней спортсменки. За нее и других спортсменок с повышенным тестостероном сейчас борется Кастер Семеня. Видимо, после случая с индианкой Чанд южноафриканка поняла, что все вопросы можно решить через суд.

Вот только CAS и Федеральный трибунал Швейцарии ее иски отклонили. Кастер пошла дальше и этим летом выиграла в Европейском суде по правам человека. Этот иск был не против World Athletics, а против Швейцарии, так как заявительнице не предоставили достаточные процессуальные гарантии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы.

«Я в восторге от вынесенного решения. Ждали его очень долго, — ликовала Семеня. — Я всегда выступала и буду выступать против любой дискриминации в спорте. Я сильно пострадала от рук сильных мира сего, со мной плохо обращались. Тяжелый труд, который я проделала, чтобы стать тем спортсменом, которым являюсь, был поставлен под сомнение. Мои права были нарушены. Это повлияло на мою карьеру. Все это так разрушительно. Ментально, эмоционально, физически и финансово. Правосудие сказало свое слово, но это только начало. Я надеюсь, что World Athletics и все спортивные организации задумаются над заявлениями Европейского суда по правам человека, с которыми они имеют дело».

Развязка еще не скоро. Борьба Кастер уже не поможет Фиордолисе Кофил выступить на чемпионате мира в Будапеште. Но не будет удивлением, если южноамериканка и доминиканка следующим летом привезут из Парижа золотые олимпийские медали.