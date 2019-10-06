США выиграли эстафету 4x400 м и установили медальный рекорд ЧМ
21:52
Сборная США выиграла эстафету 4x400 м на чемпионате мира-2019. Серебро взяла Ямайка, бронзу — Бельгия.
Это был последний старт на ЧМ-2019. США побили собственный рекорд чемпионатов мира по количеству наград. На их счету 14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых медали.
На ЧМ-2005 и ЧМ-2007 американцы также завоевывали по 14 золотых медалей, но серебряных в обоих случаях было меньше (8 и 4 соответственно).
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета 4х400 м
Финал
1. США (Фред Керли, Майкл Черри, Уилберт Лондон, Рэй Бенджамин) — 2.56,69
2. Ямайка (Аким Блумфильд, Натон Аллен, Терри Томас, Демиш Гай) — 2.57,90
3. Бельгия (Джонатан Сакор, Робин Вандербемден, Дилан Борле, Кевин Борле) — 2.58,78
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