США выиграли эстафету 4x400 м и установили медальный рекорд ЧМ

Сборная США выиграла эстафету 4x400 м на чемпионате мира-2019. Серебро взяла Ямайка, бронзу — Бельгия.

Это был последний старт на ЧМ-2019. США побили собственный рекорд чемпионатов мира по количеству наград. На их счету 14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых медали.

На ЧМ-2005 и ЧМ-2007 американцы также завоевывали по 14 золотых медалей, но серебряных в обоих случаях было меньше (8 и 4 соответственно).

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4х400 м

Финал

1. США (Фред Керли, Майкл Черри, Уилберт Лондон, Рэй Бенджамин) — 2.56,69

2. Ямайка (Аким Блумфильд, Натон Аллен, Терри Томас, Демиш Гай) — 2.57,90

3. Бельгия (Джонатан Сакор, Робин Вандербемден, Дилан Борле, Кевин Борле) — 2.58,78