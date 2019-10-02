Шкуренев занимает 5-е место в соревнованиях десятиборцев после трех видов программы
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В пятом виде программы — беге на 400 метров — россиянин Илья Шкуренев показал 15-й результат. Он пробежал дистанцию за 49,36 секунды.
В общем зачете Шкуренев занимает 5-ю строчку. Лидирует канадец Дамиан Уорнер.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
400 м
1. Пирс Лепаж (Канада) — 47,35
2. Кай Казмирек (Германия) — 47,35
3. Харрисон Уильямс (США) — 47,93
4. Виталий Жук (Белоруссия) — 48,08
5. Дамиан Уорнер (Канада) — 48,12
6. Девон Уильямс (США) — 48,37
15. Илья Шкуренев (Россия) — 49,36
Итог после пятого этапа
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 4513
2. Пирс Лепаж (Канада) — 4486
3. Кевин Майер (Франция) — 4483
4. Линдон Виктор (Гренада) — 4474
5. Илья Шкуренев (Россия) — 4340
6. Майсель Уйбо (Эстония) — 4317