Шкуренев занимает 5-е место в соревнованиях десятиборцев после трех видов программы

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В пятом виде программы — беге на 400 метров — россиянин Илья Шкуренев показал 15-й результат. Он пробежал дистанцию за 49,36 секунды.

В общем зачете Шкуренев занимает 5-ю строчку. Лидирует канадец Дамиан Уорнер.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

400 м

1. Пирс Лепаж (Канада) — 47,35

2. Кай Казмирек (Германия) — 47,35

3. Харрисон Уильямс (США) — 47,93

4. Виталий Жук (Белоруссия) — 48,08

5. Дамиан Уорнер (Канада) — 48,12

6. Девон Уильямс (США) — 48,37

15. Илья Шкуренев (Россия) — 49,36

Итог после пятого этапа

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 4513

2. Пирс Лепаж (Канада) — 4486

3. Кевин Майер (Франция) — 4483

4. Линдон Виктор (Гренада) — 4474

5. Илья Шкуренев (Россия) — 4340

6. Майсель Уйбо (Эстония) — 4317