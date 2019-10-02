Шкуренев стал третьим в прыжках в длину в соревнованиях десятиборцев на чемпионате мира

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В втором виде программы — прыжках в длину — россиянин Илья Шкуренев показал третий результат. Он прыгнул на 7 метров 61 сантиметр.

В общем зачете Шкуренев занимает шестое место. Лидирует канадец Пирс Лепаж.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

Длина

1. Пирс Лепаж (Канада) — 7.79

2. Дамиан Уорнер (Канада) — 7.67

3. Илья Шкуренев (Россия) — 7.61

4. Кевин Майер (Франция) — 7.56

5. Линдон Виктор (Гренада) — 7.51

6. Питер Браун (Голландия) — 7.47

Итог после второго этапа

1. Пирс Лепаж (Канада) — 2015

2. Дамиан Уорнер (Канада) — 1988

3. Кевин Майер (Франция) — 1925

4. Линдон Виктор (Гренада) — 1875

5. Соломон Симмонс (США) — 1832

6. Илья Шкуренев (Россия) — 1818