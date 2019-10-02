Шкуренев стал третьим в прыжках в длину в соревнованиях десятиборцев на чемпионате мира
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В втором виде программы — прыжках в длину — россиянин Илья Шкуренев показал третий результат. Он прыгнул на 7 метров 61 сантиметр.
В общем зачете Шкуренев занимает шестое место. Лидирует канадец Пирс Лепаж.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
Длина
1. Пирс Лепаж (Канада) — 7.79
2. Дамиан Уорнер (Канада) — 7.67
3. Илья Шкуренев (Россия) — 7.61
4. Кевин Майер (Франция) — 7.56
5. Линдон Виктор (Гренада) — 7.51
6. Питер Браун (Голландия) — 7.47
Итог после второго этапа
1. Пирс Лепаж (Канада) — 2015
2. Дамиан Уорнер (Канада) — 1988
3. Кевин Майер (Франция) — 1925
4. Линдон Виктор (Гренада) — 1875
5. Соломон Симмонс (США) — 1832
6. Илья Шкуренев (Россия) — 1818