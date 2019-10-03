Сергей Шубенков: «В июне лежал с красным валенком вместо колена, а месяц назад бежал 13,88»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в интервью «СЭ» признался, что у него нет разочарования по поводу того, что на чемпионате мира не получилось выиграть золотую медаль.

— Полностью довольны или есть досада, что совсем немного не дотянули до золота?

— Разочарования практически нет. Обидно, конечно, что не первый. Но надо принять во внимание, где я был хотя бы месяц назад.

— Где?

— Бежал 13,88 в Париже. При этом тогда я реально достал из себя все. Не врубался, что происходит. А в июне?

— Что в июне?

— Лежал с красным валенком вместо колена. Круто было. После падения в Марокко сложно было представить, что придется столько восстанавливаться. У проблемы было много слоев. Сначала стопа крутиться не могла, опухла. Потом колено разбарабанило какой-то инфекцией. Месяц просто выпал.

Потом начали набирать форму и выяснилось, что я просто не могу бегать барьеры. Нога не выпрямлялась. Оказалось, что-то в спине сместилось, нервная проводимость нарушилась. А лечиться было уже некогда. Выгребали из этого всего. Тренер потратил кучу нервов, семья помогала. Спасала меня мысль, что завершить сезон можно в любой момент. Заявил бы, что болею, и не могу остановиться, и никто даже слова плохого не скажет. Что тут сделаешь?

По таким раскладам серебро — вполне себе круто. Это, кстати, моя четвертая медаль с чемпионатов мира подряд. Что очень радует. Хотя до девчонок я, конечно, не дотягиваю — они выиграли. Но, что поделать? Девчонки наше все. (Владимир Иванов)