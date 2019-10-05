Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Награждение в высоте перенесли из-за того, что все зрители ушли со стадиона

00:22

Сегодня завершились соревнования в мужских прыжках в высоту. Победу одержал катарский спортсмен Мутаз Баршим. Церемония награждения должна была пройти в этот же день. Спортсменов уже привели к пьедесталу, но в последний момент решили перенести награждение на завтра. Дело в том, что сразу после развязки в прыжках стадион полностью опустел.

Организаторы посчитали, что включать гимн Катара в честь главной местной на совершенно пустом стадионе не стоит. (Владимир Иванов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир