Награждение в высоте перенесли из-за того, что все зрители ушли со стадиона

Сегодня завершились соревнования в мужских прыжках в высоту. Победу одержал катарский спортсмен Мутаз Баршим. Церемония награждения должна была пройти в этот же день. Спортсменов уже привели к пьедесталу, но в последний момент решили перенести награждение на завтра. Дело в том, что сразу после развязки в прыжках стадион полностью опустел.

Организаторы посчитали, что включать гимн Катара в честь главной местной на совершенно пустом стадионе не стоит. (Владимир Иванов)