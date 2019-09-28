Уроженка Якутии Сардана Трофимова, принявшая участие в женском марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, отметила, что условия были нечеловеческими. Она финишировала с 22-м результатом.

— Это нечеловеческие условия для марафона, — сказала Трофимова. — Уже после первых трех километров я поняла, что не могу держать темп. Словно на дистанции не я, а какой-то чужой человек. Ноги не поднимались, воздуха не хватало... Так медленно я не бегала даже на тренировках. Бежала и не понимала: что со мной, что вообше происходит?! Всю оставшуюся дистанцию я просто терпела, чтобы не сойти. Видела, как на асфальте валялись неподвижные «трупы» и, честно, много раз мелькала мысль тоже вот так упасть. Но это мой первый чемпионат мира, я не хотела заканчивать его на такой ноте.

Я не раз бегала марафон в жару, но такой влажности никогда не ощущала. В некоторых местах на дистанции даже пар стоял. Я не думаю, что кто-то в принципе может в такую жару показать олимпийский норматив 2:29.

— Что лучше — 40-градусная жара или 40-градусный мороз?

— После Катара мне кажется, что в Якутии просто идеальная погода! Хотя летом у нас тоже бывает +40, но по сравнению с Дохой, это вообще не жарко. Совсем другая влажность и ощущения. (Наталья Марьянчик)

«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы». Нечеловеческий экстрим на чемпионате мира