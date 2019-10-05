Мизинов выиграл серебряную медаль чемпионата мира в Дохе

Россиянин Василий Мизинов в финале ходьбы на 20 километров на чемпионате мира в Дохе занял второе место. Он проиграл 15 секунд японцу Тошикадзу Яманиши. Замкнул тройку победителей швед Персус

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Ходьба 20 км

Финал

1. Тошикадзу Яманиши (Япония) — 1:26.34

2. Василий Мизинов (Россия) — 1:26.49

3. Персус Карльстрем (Швеция) — 1:27.00

4. Салих Коркмаз (Турция) — 1:27.35

5. Коки Икеда (Япония) — 1:29.02

6. Том Босуорт (Великобритания) — 1:29.3