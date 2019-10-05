Мизинов выиграл серебряную медаль чемпионата мира в Дохе
01:00
Россиянин Василий Мизинов в финале ходьбы на 20 километров на чемпионате мира в Дохе занял второе место. Он проиграл 15 секунд японцу Тошикадзу Яманиши. Замкнул тройку победителей швед Персус
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Ходьба 20 км
Финал
1. Тошикадзу Яманиши (Япония) — 1:26.34
2. Василий Мизинов (Россия) — 1:26.49
3. Персус Карльстрем (Швеция) — 1:27.00
4. Салих Коркмаз (Турция) — 1:27.35
5. Коки Икеда (Япония) — 1:29.02
6. Том Босуорт (Великобритания) — 1:29.3
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