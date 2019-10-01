Мария Ласицкене: «Хотела обновить рекорд России, но все три попытки были ни о чем»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу на чемпионате мира-2019 в Дохе. Россиянка завоевала третье золото ЧМ подряд. В финале она взяла планку на 2,04, как и ее соперница из Украины Ярослава Могучих. 18-летняя украинка отказалась продолжать борьбу, довольствовавшись серебром, Ласицкене же попыталась преодолеть планку на 2,08, но неудачно.

— Вы ожидали, что соперница Ярослава Могучих, взяв 2.04 м, вдруг перестанет выступать?

— От Ярославы ожидала. По-моему, она так часто делает после личных рекордов. Хотя я была готова прыгать 2.06 м и бороться дальше. Даже очень этого хотела! Уже шла готовиться к попытке, когда мне крикнули, что она остановилась.

— Вы можете себе представить, чтобы сами в такой ситуации отказались от борьбы?

— Моя подготовка строится через прыжки, поэтому я бы вряд ли отказалась. Но это же не я, у каждого свое самочувствие.

— Почему вы решили прыгать именно 2.08 м?

— Хотела обновить рекорд России. Но все три попытки все были ни о чем.

— Что вы изменили в себе после поражения в Минске две недели назад?

— Я постаралась забыть об этом дне чем скорее, тем лучше. И постаралась просто выполнять все на тренировках, как обычно. (Наталья Марьянчик)