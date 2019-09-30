Легкоатлетки возмущены откровенными планами на ЧМ-2019 по легкой атлетике
20:20
Участницы чемпионата мира по легкой атлетике выразили недовольство работой операторов на турнире. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер возмущена, что камеры берут крупные откровенные планы спортсменок, в частности, снимают девушек ниже спины.
«У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — цитирует Bild Люкенкемпер.
Татьяна Пинто также возмущалась съемкой.
Ассоциация легкой атлетики Германии подала жалобу в ИААФ, и она удалила видео подобных планов.
Intime Einblicke bei Gina — Was sollen diese Bilder ?berhaupt bringen? https://t.co/SaMfn7Jn0w #Sport #News— BILD Sport (@BILD_Sport) September 30, 2019
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