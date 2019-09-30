Легкоатлетки возмущены откровенными планами на ЧМ-2019 по легкой атлетике

Участницы чемпионата мира по легкой атлетике выразили недовольство работой операторов на турнире. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер возмущена, что камеры берут крупные откровенные планы спортсменок, в частности, снимают девушек ниже спины.

«У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — цитирует Bild Люкенкемпер.

Татьяна Пинто также возмущалась съемкой.

Ассоциация легкой атлетики Германии подала жалобу в ИААФ, и она удалила видео подобных планов.