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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Легкоатлетки возмущены откровенными планами на ЧМ-2019 по легкой атлетике

20:20

Участницы чемпионата мира по легкой атлетике выразили недовольство работой операторов на турнире. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер возмущена, что камеры берут крупные откровенные планы спортсменок, в частности, снимают девушек ниже спины.

«У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — цитирует Bild Люкенкемпер.

Татьяна Пинто также возмущалась съемкой.

Ассоциация легкой атлетики Германии подала жалобу в ИААФ, и она удалила видео подобных планов.

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