Клишина не планирует завершать карьеру до 2022 года

Серебряный призер ЧМ в прыжках в длину Дарья Клишина дала понять, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру. По словам легкоатлетки, она хочет выступать по меньшей мере до 2022 года. 28-летняя спортсменка снялась с ЧМ-2019 из-за травмы.

— Что касается карьеры, то буду опираться на здоровье, потому что в нашем деле это самое важное, — сказала Клишина. — В идеальном понимании картины моей жизни есть план выступать еще год или два после Олимпиады. Нет ни малейшего взгляда на Олимпиаду в Париже, которая пройдет в 2024 году. Но год или два после Игр в Токио мне бы хотелось еще повыступать, план такой.