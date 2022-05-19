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Вячеслав Фетисов отреагировал на решение о дисквалификации гимнаста Ивана Куляка

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение о дисквалификации гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе.

«О ситуации с Куляком я был в курсе с самого начала — моя теща Валентина Родионенко, тренер сборной, сразу рассказала мне о произошедшем. Она тоже пострадала, ее хотели дисквалифицировать. Но есть определенный регламент, который разрешает или же не разрешает определенные действия. Да, с одной стороны, можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, патриотичного, симпатичного парня, который таким образом высказал свое отношение к происходящему. Но решение было ожидаемым — правила всем понятны», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее Международная федерация гимнастики официально дисквалифицировала российского гимнаста на год.

Источник: https://tass.ru/sport/14666365
Вячеслав Фетисов
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