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17 марта, 11:54

Гимнаст Климентьев летом получил запрет на занятия спортом

Руслан Минаев
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Гимнаст Григорий Климентьев рассказал, что летом врачи запретили ему заниматься спортом из-за паралича лицевых мышц.

По словам спортсмена, причиной проблем стало воспаление нерва.

«Были определенные организационные сложности, связанные в том числе с получением медицинского допуска, и так получилось, что я только с ноября начал более-менее нормально тренироваться, а к новому году стал потихоньку приходить в форму», — цитирует спортсмена ТАСС.

23-летний Климентьев является бронзовым призером чемпионата мира.

Источник: ТАСС
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