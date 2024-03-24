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24 марта, 15:00

Белявский о бронзе на чемпионате России: «Было бы совсем грустно вообще без наград домой возвращаться»

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Гимнаст Давид Белявский прокомментировал свои результаты на чемпионате России, который проходил в Сириусе с 13 по 17 марта.

32-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в упражнении на брусьях в заключительном дне соревнований.

«Не все получилось, как хотелось, но я очень рад, что мне в очередной раз удалось завоевать медаль на чемпионате России, было бы совсем грустно вообще без наград домой возвращаться. Я мог здесь выступить лучше и на коне, и в многоборье. Были ли проблемы со здоровьем? Они всегда есть, все-таки я давно занимаюсь профессиональным спортом», — цитирует Белявского ТАСС.

В личном многоборье Белявский занял восьмое место, а в упражнении на коне показал седьмой результат.

Источник: ТАСС
Давид Белявский
Спортивная гимнастика
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