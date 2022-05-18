Голоцуцков отреагировал на дисквалификацию Куляка за демонстрацию буквы Z

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков отреагировал на дисквалификацию Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе.

«Спорт должен быть вне политики. Что хотят, то и творят. Пытаются хоть как-то нас укусить. Не знают, как еще можно нас зацепить. Но не страшно, мы все выдержим. Даже если его ограничат в соревнованиях внутри страны, пусть тренируется, пока молодой, набирается опыта», — приводит слова Голоцуцкова RT.

Ранее Международная федерация гимнастики официально дисквалифицировала российского гимнаста на год.