Тренеру по спортивной гимнастике Давыдовой вернули право на работу в Канаде

Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) вернула право заниматься тренерской работой олимпийской чемпионке в составе сборной СССР Елене Давыдовой. Деятельность специалиста будет находится под контролем, об этом свидетельствуют документы Gymnastics Canada, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

За работой Давыдовой будут следить до завершения расследования управлением комиссара по целостности спорта.

В ноябре 2023 года Давыдова была отстранена от тренерской работы в Канаде до окончания расследования управлением комиссара по целостности спорта (OSIC). Ограничения были наложены на все виды профессиональной деятельности специалиста в Канаде. Причины отстранения Давыдовой не сообщались.

62-летняя экс-спортсменка завоевала две золотые (в команде и многоборье) и одну серебряную медаль (упражнения на бревне) на Олимпиаде 1980 года в Москве. На чемпионате мира 1981 года она выиграла золото, серебро и две бронзы.

Давыдова представляет Канаду в техническом комитете Международной федерации гимнастики.