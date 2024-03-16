Гимнастка Калмыкова снялась с чемпионата России из-за травмы ноги

Гимнастка Анна Калмыкова досрочно прекратила выступление на чемпионате России из-за травмы ноги, сообщила тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Калмыкова не будет выступать в финалах в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях из-за травмы ноги, полученной в пятницу в финале личного многоборья», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Финал личного многоборья 15-летняя Калмыкова начала с упражнений на брусьях, на которых показала пятый результат среди всех участниц. Однако во время приземления она травмировала ногу, после чего отказалась продолжать борьбу за высокие места.