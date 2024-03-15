Родионенко назвала причину снятия Нагорного с личного многоборья на чемпионате России

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, почему гимнаст Никита Нагорный решил сняться с финала по личному многоборью на чемпионате России.

«Нагорный решил сосредоточиться на выступлении в финалах упражнений на отдельных снарядах, которые пройдут в субботу и воскресенье», — цитирует Родионенко ТАСС.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Сириусе с 13 по 17 марта.