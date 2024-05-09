Нагорный принял участие в параде Победы на Красной площади

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

27-летний россиянин возглавил расчет детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», начальником главного штаба которого он является.

Во время парада Победы 9 мая с речью выступил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, День Победы объединяет все поколения нашего народа.

В общей сложности в параде Победы приняли участие более 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил (ВКС) и примерно 9 тысяч человек пеших войск.