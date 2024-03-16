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16 марта, 08:13

Мельникова — о победе в чемпионате России: «У меня не было желания кому-то что-то доказать»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала победу в победу в чемпионате России в личном многоборье.

«Когда я выходила на помост, то не держала в голове тот факт, что очень давно не выигрывала многоборье. Даже не помню, в каком году это было в последний раз. Но у меня не было никакого желания кому-то что-то доказать. Я делаю свою гимнастику не для кого-то, я делаю свою гимнастику для себя», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Мельникова набрала 56,132 балла. Второе место заняла Людмила Рощина (54,899), замкнула тройку лучших Виктория Листунова (54,566).

Последний раз Мельникова становилась чемпионкой России в многоборье в 2018 году.

Источник: https://tass.ru/sport/20246305
Ангелина Мельникова
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