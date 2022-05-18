Российский гимнаст дисквалифицирован за политическую акцию

20-летнему Ивану Куляку грозил пожизненный бан, но в итоге он отстранен от соревнований на один год.

Уроженец Калужской области Иван Куляк стал третьим спортсменом из России, получившим персональные санкции из-за политики. Дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение дисквалифицировать 20-летнего спортсмена на один год за демонстрацию буквы Z на форме в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе. Ранее за участие в патриотическом мероприятии в «Лужниках» на год был отстранен от выступлений российский пловец, олимпийский чемпион Евгений Рылов. Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин из-за своих публикаций в социальных сетях не сможет играть полгода.

Чемпион России

В пресс-релизе FIG говорится, что Куляк нарушил устав и дисциплинарный кодекс организации, а также этический кодекс, кодекс поведения и технический регламент. За это результаты Ивана, показанные на этапе Кубка мира в Дохе, аннулированы. Гимнаст обязан вернуть бронзовую медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков, которые полагаются ему за третье место в упражнении на параллельных брусьях. Кроме того, FIG требует от россиянина возместить часть судебных издержек в две тысячи швейцарских франков. При этом запрет на участие в соревнованиях под эгидой международной федерации составит один год, если спортсмен не подаст апелляцию и не добьется пересмотра своего дела.

В апелляции особого смысла нет — это дополнительные затраты, в то время как российские спортсмены и так коллективно отстранены от международных стартов по политическим причинам. Ранее были опасения, что Куляк получит пожизненную дисквалификацию. В этом случае действительно стоило бы бороться, а год отстранения для 20-летнего спортсмена — совершенно некритично. Особенно в условиях, когда он не является мировой суперзвездой и сохраняет возможность выступать на внутренней арене. В середине апреля Иван, несмотря на открытое дисциплинарное дело, уже принимал участие в чемпионате России и даже завоевал командное золото в составе сборной Центрального федерального округа.

Ответ на провокацию

В отличие от инцидентов с Рыловым и Карякиным, которые наказаны за поступки вне соревнований, дело Куляка касается поведения на официальных стартах и на церемонии награждения. Политические акции там действительно запрещены. Другое дело, что выход Ивана в форме с буквой Z был во многом спровоцирован. Международная федерация гимнастики приняла решение о том, что сборная России должна выступать в нейтральном статусе, а не под национальным флагом, прямо во время этапа Кубка мира в Дохе 3-5 марта. В результате нашим спортсменам пришлось экстренно спарывать с формы национальные символы. Все это сопровождалось агрессивным поведением украинской делегации, оскорблявшей коллег из России.

Некоторые украинские спортсмены отказывались выходить на награждение вместе с россиянами, а некоторые брали с собой на помост национальные флаги. Все это запрещено правилами и, по идее, тоже должно стать поводом для дисциплинарного разбирательства, однако никакого дела в отношении украинцев не заведено. Что касается Куляка, то поначалу никто не обратил внимания на букву Z на его форме — скандал разгорелся только после того, как фотография россиянина разошлась в социальных сетях. Причем в тот момент данная буква не была таким однозначным символом, а приобрела нынешнее значение чуть позже, в том числе из-за поступка Ивана в Дохе. 18 марта Куляк, как и Рылов, принял участие в мероприятии в «Лужниках», однако к этому у FIG претензий нет.

Нужно думать о спорте, а не о политике

Первое заседание дисциплинарной комиссии по делу Куляка состоялось 31 марта, после чего FIG запросил у российской стороны дополнительную информацию, и слушание затянулось еще на полтора месяца. В итоге комиссия не стала привлекать к ответственности главу российской делегации на турнире в Дохе Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина — тренера, выводившего Куляка на помост. Хотя поначалу их обвиняли в том, что именно они дали гимнасту указание нанести на форму букву Z.

— Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию, — комментировал Куляк свой поступок в Дохе в интервью RT. — Как спортсмен я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего. Если бы был второй шанс и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой Z на груди или нет, поступил бы точно так же.

— Никаких причин для наказания нет, — заявила Валентина Родионенко в интервью РИА «Новости». — Мы ничего не нарушали и никого не провоцировали. Никто ничего нам на месте не говорил. Мы улетели, а потом, по-видимому, в дисциплинарную комиссию обратилась украинская сторона. Которая сама нас с первого дня соревнований провоцировала и пыталась создать конфликтную ситуацию. Я как руководитель делегации обращалась к представителю FIG, он сказал, что сделал им замечание, но они не подчинились. Украинские тренеры оскорбляли нашу страну, говорили гадости. Ребята отвечали, что на соревнованиях нужно думать о спорте, а не о политике.

Надеемся на лучшее

Этап Кубка мира в Дохе стал для Ивана Куляка первым большим стартом в составе взрослой сборной страны. До командного титула на минувшем чемпионате России самыми значимыми его трофеями были награды юниорского ЧР и европейского юношеского олимпийского фестиваля. Правда, полноценному переходу Ивана во взрослый разряд во многом помешала пандемия, из-за которой отменились многие соревнования, где Куляк мог бы набраться опыта и попытаться составить конкуренцию лидерам национальной команды.

— Иван только начинает вступать в большую гимнастику, — отметила Родионенко в интервью «СЭ». — Его поддерживают абсолютно все спортсмены. Что случилось, то случилось. Он высказал свою позицию. Мы очень рады, что наша молодежь так реагирует на всю ситуацию в стране. Мы относительно спокойны. Пока мы даже не знаем, допустят ли нас до чемпионата Европы. В любом случае надеемся на лучшее.